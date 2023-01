Tra i professori più severi della scuola di Amici c’è Alessandra Celentano che, in tempi non sospetti, aveva parlato di Stefano De Martino…

Alessandra Celentano è senza dubbio tra i volti più conosciuti del talent show di Canale 5 ‘Amici di Maria De Filippi’. La maestra di danza ha dei modi tutti suoi per insegnare e per porsi con gli alunni, risultando spesso molto dura. Lo sa bene anche Stefano De Martino che in passato aveva dovuto fare i conti proprio con la “terribile” insegnante che, però, aveva fatto una giusta previsione sul futuro del ragazzo.

Alessandra Celentano: quelle parole su Stefano De Martino…

Stefano De Martino

Dopo essere stato protagonista come alunno di ‘Amici’ ed avervi preso parte come ballerino, Stefano De Martino, nel corso degli anni, è diventato sempre più protagonista della tv italiana. Attualmente, infatti, il ragazzo, compagno di Belen Rodriguez, è un presentatore di successo con programmi da lui condotti e molto apprezzati.

Una novità per tanti, ma non per Alessandra Celentano che, in passato, aveva previsto tutto con una sorta di “profezia”.

La maestra di danza, infatti, in vari momenti aveva raccontato di aspettarsi molto dall’uomo, non solo nell’ambito del ballo.

“L’avevo previsto”, aveva detto a Oggi la Celentano sul futuro da presentatore di De Martino. “Gli dissi: ‘A te piace essere protagonista, vedrai che farai altro’. E così è stato, Ci prendo sempre. Dico: ‘Tu farai la velina’ e poi la fanno. ‘Tu non farai mai niente’, e così succede”, ha aggiunto la maestra.

Sull’argomento danza, poi, la Cele aveva anche detto: “La danza è un’arte totalizzante, che chiede dedizione assoluta. Io da ragazzina mi allenavo per ore, rinunciavo a uscire con le amiche, non c’erano feste né weekend, solo lavoro e studio. Ma i ragazzi non sono preparati psicologicamente a fare sacrifici. E non è colpa loro ma di genitori e insegnanti”.

Di seguito anche un recente post Instagram del presentatore:

