Amori, curiosità, anteprime e anche delle tristi notizie. Tutti i principali gossip della settimana dal 16 al 20 gennaio.

Ultimi giorni davvero ricchi di news tra nuovi amori, qualche curiosità e anche dei retroscena per il futuro. Non sono mancate anche le brutte notizie che, purtroppo, fanno parte della vita di tutti i giorni. Andiamo a vedere i principali gossip della settimana dal 16 al 20 gennaio 2023.

I gossip della settimana: gli abiti di Chiara Ferragni a Sanremo

Chiara Ferragni

Partiamo dalla numero uno dei social, Chiara Ferragni. La moglie di Fedez ha annunciato quali saranno i marchi degli abiti che indosserà a Sanremo 2023. La donna ha spiegato: “Vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L’altro brand sarà Schiaparelli, con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i brand e i designer e non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo, arriviamo!”.

La morte di Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida

Purtroppo è stata anche la settimana della morte di Gina Lollobrigida. La diva del cinema, infatti, è scomparsa il 16 gennaio a 95 anni. Il mondo dello spettacolo di tutto il mondo ha salutato la donna, da sempre molto amata e apprezzata.

Bianca Atzei è diventata mamma

Bianca Atzei

Fiocco azzurro in casa di Bianca Atzei e Stefano Corti. La cantante e La Iena sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander. Dopo le difficoltà dell’ultimo periodo, la bellissima donna ha dato alla luce il suo piccolo e lo ha annunciato con un tenerissimo post social.

Fedez, la vittoria sul Codacons

Fedez

Se prima abbiamo parlato di Chiara Ferragni, va detto che anche suo marito Fedez si è preso, in un certo senso, la scena. Prima ha completato il suo tatuaggio dell’araba fenice con tanto di bellissima dedica, poi, ha annunciato di aver vinto una vecchia causa col Codacons andando anche a conquistare un risarcimento per spese legali di 20 mila euro.

Il matrimonio dei Maneskin

Maneskin

Infine è arrivato un matrimonio davvero speciale, quello dei Maneskin. La nota band ha scelto un modo decisamente particolare per il lancio dell’album ‘Rush!’. Una cerimonia a Palazzo Brancaccio a Roma dove tutti e quattro i membri – Thomas, Damiano, Victoria e Ethan – erano vestiti di bianco e tenevano in mano un bouquet di rose rosse e un velo tradizionale.

