Altra vacanza per Ilary Blasi che è partita col suo nuovo compagno Bastian. La meta scelta potrebbe ufficializzare l’amore…

In attesa di ripartire con gli impegni di lavoro – il prossimo dovrebbe essere L’Isola dei Famosi – Ilary Blasi si gode l’ennesimo viaggio di questi ultimi mesi. La showgirl, dopo aver detto addio a Francesco Totti, sembra aver ritrovato l’amore col misterioso Bastian. La meta scelta per questi giorni di relax con l’uomo potrebbe dare anche “la spinta” giusta per ufficializzare la loro relazione…

Ilary Blasi e Bastian: altra fuga d’amore

Ilary Blasi

Tanzania, New York, St. Moritz, Bangkok e adesso la bellissima Francia e, precisamente, Parigi. Ilary Blasi ha optato per un’altra vacanza per staccare dalla città e dalla confusione. Con lei, anche se per ora non è apparso nelle sue stories social, anche il nuovo compagno Bastian.

Su Instagram, la conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti ha fatto vedere ai suoi seguaci di trovarsi proprio nella capitale francese, città nota per essere il “luogo dell’amore”. La Blasi ha fatto vedere alcuni posti ed in particolare l’Arco di Trionfo.

Pare proprio che la conduttrice passerà dei giorni, forse il weekend, in modo estremamente romantico e, quasi di sicuro, con lei ci sarà Bastian.

Ilary si sta quindi godendo al massimo questi mesi di libertà e si prepara al meglio ai prossimi impegni di lavoro. La meta scelta per questo ultimo viaggio potrebbe anche nascondere la volontà di ufficializzare la nuova relazione.

Staremo a vedere se Parigi “aiuterà” in tal senso…

Di seguito, invece, un recente post Instagram del precedente viaggio in Thailandia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG