Sui social, Fedez ha annunciato di aver vinto la recente battaglia legale col Codacons e che riceverà anche un risarcimento.

Non poteva che avvenire via social l’annuncio di Fedez a proposito dell’esito della sua battaglia legale col Codacons. Il rapper, marito di Chiara Ferragni, ha infatti annunciato di aver vinto la causa ma non solo. Il tribunale ha condannato l’associazione al risarcimento delle spese legali.

Fedez “batte” il Codacons

Fedez

La questione tra Fedez e il Codacons era nata in tempi di pandemia da Covid, quando l’associazione lo aveva querelato chiedendogli danni per oltre un milione di euro in merito alla raccolta fondi che l’artista aveva contribuito ad organizzare a favore dei lavoratori dello spettacolo durante la pandemia. La vicenda era finita, appunto, in tribunale ma, a quanto pare, è stato il rapper ad avere ragione.

L’artista, collegandosi con i fan in una storia Instagram ha annunciato la liete (per lui) notizia. “Vi ricordate il Codacons che mi aveva querelato e denunciato e chiesto un risarcimento danni per oltre un milione di euro?”, le parole del rapper.

“Ecco, il tribunale ha detto: ‘Codacons, chiedete un milione di euro a Federico? Col ca**o’. E soprattutto li ha condannati a risarcire le spese legali, 20mila euro”””.

Con grande gioia e tanta ironia, Fedez ha poi aggiunto: “Grazie Codacons, voglio ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato, mia moglie, i miei legali. È come se fosse la premiazione di un Oscar per me, figo”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del rapper:

Riproduzione riservata © 2023 - DG