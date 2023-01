Eletta nel 2017 in un governo di coalizione, la premier neozelandese ha annunciato le dimissioni: perché Jacinda Ardern lascia la politica.

Jacinda Ardern è la premier più giovane della Nuova Zelanda. A soli 42 anni, si è insediata nel governo affrontando situazioni importanti: dalla pandemia all’uccisione di 51 fedeli musulmani per mano di un suprematista bianco, senza mai perdere il consenso da parte dei cittadini. La decisione di dimettersi, dunque, è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed è stata dovuta principalmente a motivi personali.

Jacinda Ardern, perché si dimette

“Sono umana, diamo tutto quello che possiamo e per tutto il tempo che possiamo, e poi arriva il momento. E per me quel momento è arrivato – ha annunciato la premier Jacinda Ardern senza nascondere la commozione – .Non ho abbastanza energia per altri quattro anni”.

Così, dopo cinque anni e mezzo dal mandato e a nove mesi dalle elezioni, la Nuova Zelanda deve rinunciare al suo capo del governo, che si dimetterà il prossimo 7 febbraio.

“Spero di lasciare ai neozelandesi la convinzione che si possa essere gentili ma forti, empatici ma decisi, ottimisti ma concentrati. E che si possa essere un proprio tipo di leader, uno che sa quando è il momento di andare – ha detto, per poi rivolgere un pensiero alla figlia Neve – . La mamma non vede l’ora di essere lì quando inizierai la scuola quest’anno”.

Le dimissioni della Ardern, inoltre, le permetteranno di convolare a nozze con il compagno.

Riproduzione riservata © 2023 - DG