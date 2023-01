Fabrizio Corona è da sempre uno dei grandi nemici di Totti e Ilary. Fu lui a parlare del tradimento del Pupone con Flavia Vento poco prima delle nozze, e fu sempre lui, ospite del Grande Fratello Vip, a scontarsi furiosamente con la Blasi in una scena della televisione che è rimasta nei ricordi di tutti. E, ora che la coppia si è definitivamente separata, Corona avrebbe deciso di metterci del suo nascondendosi dietro l’immagine di Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi.

“Da febbraio 2022 tutti parlano di Noemi Bocchi ma nessuno conosce la sua voce. La nuova compagna di Francesco Totti è finita nel mirino, già nei mesi scorsi, dell’ex marito Mario Caucci – si legge su Dagospia – . L’imprenditore ha rilasciato al settimanale Chi la sua prima intervista esclusiva ed è poi approdato in tv a ‘Non è l’Arena’”.

“Gira voce che a ‘gestire’, se così si può dire, l’imprenditore sia Fabrizio Corona – fa sapere il sito di informazione – . Proprio il nemico a distanza della fu famiglia Totti, dal caso Flavia Vento fino ad arrivare alla lite con Ilary Blasi al ‘Grande Fratello Vip’”.

Per Dagospia, dunque, potrebbe trattarsi di una vera e propria vendetta da parte di Corona che, da tempo, tace sui social e si astiene dal commentare i gossip.

