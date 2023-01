Che cosa è successo ad Arisa? Il suo rimprovero a Wax ha suscitato l’interesse del web per un dettaglio che non è passato inosservato.

Nell’ultima striscia pomeridiana di Amici di Maria De Filippi è stato mandato in onda il rimprovero che Arisa ha voluto fare a Wax, individuato come il capo banda del Capodanno gate. La professoressa del talent show ha ripreso il suo allievo, intimandogli di fare attenzione perché, alla prossima sbandata, il suo banco nella Scuola sarebbe andato a qualcun altro. Ma se l’intento degli autori era di concentrare l’attenzione sul confronto tra Arisa il cantante, il web non è riuscito a rimanere indifferente di fronte ad uno stranissimo cambio di voce della prof.

Arisa in tendenza su Twitter: ecco perché

Il tono di voce con cui Arisa ha ripreso Wax sembra quasi non appartenere alla cantante, solita esprimersi in un modo che ormai la contraddistingue e la rende immediatamente riconoscibile.

Così, il cambio di voce di Rosalba Pippa l’ha fatta finire in tendenza su Twitter e l’ironia su quanto mostrato in video non si è risparmiata.

“Arisa che cambia voce per sembrare più credibile di fronte a Wax”, “Io totalmente ossessionata dalla voce di Arisa oggi”, “Il cambio di voci di Arisa mi ammazza. Lei semplicemente poliedrica”, hanno iniziato a scrivere in rete alcuni utenti, “La voce di Arisa inca**ata mi fa paura. Non è lei, aiuto!”, si legge ancora su Twitter.

Dopo gli accadimenti degli ultimi giorni Wax viene convocato dalla prof Arisa #Amici22 pic.twitter.com/MxwkDUpFKi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 18, 2023

