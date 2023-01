Tra le concorrenti più amate dal pubblico da casa, Oriana Marzoli sembra non raccogliere gli stessi consensi da parte dei coinquilini. Dopo la fine della liaison con Antonino Spinalbese, la venezuelana sembrava aver ritrovato il sorriso accanto a Daniele Dal Moro, ma poco dopo anche lui le ha rifilato un due di picche. La discussione tra i due è stata molto accesa e molti hanno dimostrato di essere dalla parte dell’ex tronista, palesando la loro insofferenza nei confronti della Marzoli.

Nelle ultime ore, Edoardo Tavassi si è reso protagonista di uno scherzo poco divertente ai danni di Oriana. Come documentato dal web, ha buttato della cenere nel bicchiere della coinquilina, che ha poi bevuto senza rendersi conto di nulla.

“Ho buttato la cenere di sigaretta nel bicchiere di Oriana”, ha raccontato con tono di scherno Tavassi a Edoardo Donnamaria che, dal canto suo, ha replicato: “Si beve pure la sigaretta questa”.

Il web si è indignato davanti a quanto accaduto e ha iniziato a parlare di vero e proprio bullismo nei confronti di Oriana, già presa di mira anche da Davide Donadei.

Dove sono ora tutti i fandom che accusano a caso di bullismo? Ora con Oriana tutti zitti? La cenere nel bicchiere Sperare che caschi e che si faccia male Dire che ha disturbi seri ( non li voglio ripetere ) Dire che lei è per un porno Ma siamo impazziti? #gfvip

