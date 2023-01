La storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è già al capolinea: dopo la diretta con il Gf Vip lui le ha servito un due di picche.

Daniele Dal Moro aveva fin da subito palesato i suoi dubbi sulla veridicità di Oriana Marzoli, ma negli ultimi giorni sembrava essersi ricreduto tanto da iniziare con lei una sorta di liaison. Nella puntata di ieri del Gf Vip, Alfonso Signorini ha tentato di far luce sui veri interessi sentimentali della venezuelana, che pare abbia visto in Dal Moro un ripiego per il mancato interesse nei suoi confronti da parte di Luca Onestini. Così, dopo la diretta, Daniele ha mollato definitivamente la coinquilina.

Daniele mette un punto alla storia con Oriana

Notando anche l’atteggiamento ambiguo della Marzoli con le altre ragazze della casa, Dal Moro non è riuscito a trattenersi accusandola di falsità.

“Hai discusso con me, poi ci hai fatto pace – ha sbottato lui riferendosi alla particolare fratellanza tra Oriana e la Murgia – . Esultavate così tanto perché odiate Dana, non perché vi amate. Quanto sei falsa, mi avevi detto che se usciva l’una o l’altra a te non importava nulla”.

È bastato questo, quindi, per portare Daniele a mettere fine ad ogni rapporto con la Marzoli. “Chi li vuole i tuoi baci, sai quante ne trovo come te qui fuori? A centinaia. Soprattutto di false – ha continuato ad urlare lui – . Hai preso già tre due di picche, vediamo quanti ne prendi ancora. Quanto sei falsa? La regina delle false, le maschere cadono. Una persona come te nella vita non farà nulla”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG