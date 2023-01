Nella casa del Grande Fratello Vip si consuma un dramma amoroso: concorrente rivela di essere innamorato, ma non ricambiato.

A raccontare le sue peripezie sentimentali nella casa del Gf Vip è Alberto De Pisis che, chiamato ad un confronto in diretta con Alfonso Signorini, è stato costretto a palesare il suo interesse per Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, però, è impegnato in un rocambolesco tira e molla con Antonella Fiordelisi e sembra non essere in alcun modo interessato al coinquilino.

Alberto De Pisis e l’amore per Donnamaria

“Non posso essere innamorato, posso avere un trasporto emotivo per qualcuno che mi rende felice, mi accontento di questo – ha spiegato Alberto a Signorini – . Non è gelosia, non è il termine giusto, però è ovvio che mi faccio da parte. Questo è un caso in cui fare un passo indietro costa tanto”.

“Quando mi guarda negli occhi è come se mi sciogliessi piano piano. Non ti nego che è stata una doccia fredda”, ha aggiunto De Pisis, già costretto a fare i conti in passato con amori non corrisposti.

“Esperienze negative ne ho vissute, ho scoperto l’amore non corrisposto fin da giovane, un mondo di fedifraghi. Le mie esperienze pregresse mi hanno portato a creare una corazza – ha commentato – . Pensare di venire nella casa e risvegliare queste sensazioni, in maniera del tutto sbalorditiva, è stato qualcosa di eccezionale. In Edoardo rivedo la dolcezza che troppe volte mi è mancata”.

