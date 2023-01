Oriana Marzoli è una delle concorrenti preferite dal pubblico del Gf Vip e l’infelice frase pronunciata contro di lei da Donadei ha scatenato le polemiche.

Il pubblico del Grande Fratello Vip è sempre molto attento alle dinamiche che popolano la casa di Cinecittà. Il web segnala spesso situazioni che potrebbero sfuggire alle dirette del lunedì sera e si mostra spesso implacabile rispetto all’atteggiamento più accondiscendente di Alfonso Signorini e dagli autori. E nelle ultime ore, su Twitter, si è sollevata la richiesta di una immediata squalifica per Davide Donadei dopo un’infelice frase pronunciata contro Oriana Marzoli.

Davide squalificato: la richiesta del web

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, quando la venezuelana stava giocando alla lotta con Luca Onestini. All’improvviso, lei ha urlato: “Non respiro”, ed è stato proprio in quel momento che Davide si sarebbe lasciato scappare una battuta poco felice.

“Magari”, ha commentato lui in lontananza, evidentemente riferendosi alla difficoltà palesata dalla Marzoli in quel momento.

Come segnalato dal web, inoltre, non è la prima volta che Donadei si esprime in modo aggressivo nei confronti di Oriana.

Già in passato, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva sperato che qualcuno la colpisse con la mazza da biliardo mentre, come segnalato dal web di recente, avrebbe anche istigato Antonino ad avere una discussione con lei.

