Il Principe Harry ancora al centro del gossip dopo le rivelazioni di una ex modella su una notte brava di cui i due sono stati protagonisti.

La pubblicazione del libro Spare ha portato Harry d’Inghilterra al centro della cronaca rosa. I racconti fatti dal duca di Sussex sulla famiglia reale hanno scatenato non pochi scandali, mentre c’è chi ha cercato di cavalcare l’onda della popolarità rilasciando dichiarazioni “compromettenti” sull’uomo più chiacchierato del momento. Nelle ultime ore, infatti, sta facendo il giro della rete un’intervista di Nicola McLean, ex modella, che ha conosciuto Harry prima delle nozze con Meghan Markle.

Il principe Harry e Nicola McLean: tutto sulla notte brava

Com’è noto, il secondogenito di Lady Diana e Re Carlo III è stato spesso protagonista di notti brave che lo hanno portato ad essere motivo di attenzione da parte dei paparazzi.

In una di queste serate in cui il principe Harry alzava il gomito, avrebbe conosciuto Nicola McLean. A raccontarlo è stata proprio quest’ultima, che ha ricordato il modo – assai originale – in cui lei e il duca di Sussex hanno stretto amicizia.

Era il 2015 ed entrambi vennero invitati al compleanno di 30 anni del rugbista James Haskell. “Quella sera mi sono ubriacata molto e sono caduta in un cespuglio – ha raccontato la ex modella all’Exspress Co Uk – . Stavo cercando di tirarmi su, poi Harry ha allungato una mano e mi ha afferrato”.

È stato in quel momento, dunque, che i due si sarebbero presentati. “Non è stato il mio momento migliore, ma chi non vorrebbe ubriacarsi con il principe Harry?”, ha aggiunto la McLean, che ha sottolineato come il duca di Sussex, ai tempi, fosse un vero e proprio “animale” nell’uso di alcolici.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG