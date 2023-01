Dopo il fratello, ora anche il papà di Wax ha voluto dire la sua sul capodanno-gate di Amici 21: ecco le sue parole di difesa.

In questi giorni non si parla d’altro che del capodanno-gate di Amici 21. Sulla questione regna il silenzio da parte della produzione del programma, che ha mostrato il video incriminato solamente ai professori della scuola. Tra le varie supposizioni e gossip trapelati in rete, una cosa sembra certa. A capeggiare il gruppo dei ragazzi sarebbe stato il cantante Wax. A difendere il ragazzo, sono intervenuti prima il fratello e poi il padre.

Amici 21, le accuse contro Wax: parla il padre

Il giovane cantante sarebbe la mente dietro alla vicenda avvenuta la sera di capodanno nella casetta di Amici. Un qualcosa che ha profondamente scosso la padrona di casa Maria e tutti i professori. A difesa del ragazzo, sono intervenuti prima il fratello e poi il padre, che avrebbero smentito tutte le accuse. Pietro, il fratello di Wax, ha pubblicato un video su TikTok spiegando di aver sentito il cantante al telefono che lui gli avrebbe detto tutta la verità, scagionandosi dalle accuse.

Il padre, sempre su TikTok, ha pubblicato un video nel quale racconta un aneddoto simpatico sul figlio per poi aggiungere: “Chi è realmente Wax? È una persona con una tale fantasia, come non ne ho mai viste. Lui è così, vive nei sogni. Ma io lo invidio. Wax non è uno stupratore come alcuni hanno scritto, è un ragazzo di 20 anni. Che vi devo dire? Viva Wax”. Anche i famigliari non si sono quindi pronunciati su cosa sia effettivamente successo la sera di capodanno, per questo sono fuoriuscite numerose teorie diverse.

