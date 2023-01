Antonella Clerici ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, dove ha ricordato un episodio spiacevole del suo passato sentimentale.

Attualmente in onda con due programmi di grande successo, The Voice Senior e È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha rilasciato un’intervista a Chi. Nell’intervista la conduttrice si aperta, parlando del suo passato, del suo rapporto con gli uomini, dei suoi successi televisivi e molto altro. Ha anche parlato del rapporto con il suo attuale compagno e ha ricordato uno spiacevole episodio di qualche anno fa.

Antonella Clerici, l’intervista a Chi

Durante l’intervista la conduttrice ha toccato diversi temi. Alla domanda riguardante un possibile matrimonio in segreto con il suo compagno Vittorio Garrone, ha risposto in questi termini: “Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro, ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo“.

Antonella Clerici

Proprio riguardo alla sua vita sentimentale pubblica, la donna ha ricordato un episodio poco piacevole che aveva visto coinvolti lei e il suo ex Eddy Martens: “Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra: Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro.” Con Eddy Martens la donna ha avuto una lunga relazione, parecchio criticata ai tempi a causa della differenza di età tra i due, da cui è nata la sua unica figlia Maelle.

E per quanto riguarda il rapporto con gli uomini? Queste le sue parole: “Ho capito che maturano dopo i 50 anni. E solo allora anche per loro l’amore diventa un romanzo. Per le donne, invece, lo è sempre”.

