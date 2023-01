Svolta nel capodanno gate ad Amici 21, è stata confermata la teoria della noce moscata: ecco la verità.

Sembra essere arrivata finalmente la verità per quanto riguarda il capodanno gate di Amici 21. Dalla produzione, da Maria e dai professori non è trapelato nulla, ma a confermare la teoria della noce moscata è stato Dagospia. Cerchiamo quindi di capire cosa è successo quella fatidica notte di capodanno!

Amici, capodanno gate: la verità

Negli scorsi giorni erano fuoriuscite numerosissime ipotesi riguardo a cosa fosse successo davvero la notte di capodanno nella casetta di Amici. C’era chi parlava di noce moscata usata per sballarsi, chi di tatuaggi fai da te, atti di bullismo e molto altro. Ora, a confermare tutto, è stato Dagospia. I 6 ragazzi coinvolti, Wax, Maddalena, Tommy Dali, Valeria, NDG e Samu, hanno sniffato la noce moscata per sballarsi.

Sul sito di Dagospia si legge: “Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su YouTube, dove avrebbero cercato un modo per ‘sballarsi’ in maniera artigianale. Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale. Sembrerebbe infatti che a seguito dell’utilizzo della noce moscata i ragazzi avrebbero sofferto anche di vomito, febbre alta e nausea, oltre che agli effetti allucinogeni che questa spezia porta.

La redazione del programma, in primis Maria, ha voluto evitare di mandare in onda il video per due ragioni per precise: “La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione”.

