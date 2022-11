Fabrizio Corona torna a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi raccontando quante volte il Pupone avrebbe tradito la ex moglie (consenziente, a suo dire).

La coppia – ormai ex – composta da Francesco Totti e Ilary Blasi è sempre stata presa di mira da Fabrizio Corona che, poco prima del loro matrimonio, svelò il presunto tradimento di lui con Flavia Vento. A distanza di molti anni da quello scoop mai confermato, la conduttrice Mediaset si prese una rivincita con il re dei paparazzi in occasione di una sua ospitata al Gf Vip, ma i conti tra i due sono sempre rimasti sospesi. Così, ospite di una tv locale, Fabrizio Corona è tornato a sparare a zero contro Totti e Ilary.

Fabrizio Corona, la sua verità su Totti e Ilary

“Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa?”, ha rivelato l’ex re dei paparazzi.

“Lei fino a quando non era famosa e le andava bene… – ha continuato Corona, sottolineando che Ilary fosse consapevole e consenziente – . Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli… […] le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio”.

L’imprenditore milanese, dunque, ritiene che la Blasi si sia scagliata ingiustamente contro di lui. “La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona – ha aggiunto ancora – .Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene”.

Non è mancata la riflessione di Fabrizio Corona sulla nuova relazione di Totti con Noemi Bocchi.

“Alla fine lui che cosa ha fatto? E questa è una cosa seria. Ha detto ‘va beh, io ti ho tradito, tu mi hai tradito, sistemiamo perché io sono uno che ha bisogno della famiglia e dei figli’ – ha continuato – . A questo punto lei le ha detto no e lui che ha fatto? L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà piùhttps://www.instagram.com/p/CbrLQjpsjWr/, ma lui resterà sempre Francesco Totti”.

