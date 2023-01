Cosa succede nella vita privata di Paola Egonu? Sui social, un piccolo giallo. Sembrano sparite le foto col compagno Michal Filip…

La vedremo presto sul palco di Sanremo 2023 ma, per ora, Paola Egonu fa parlare per un piccolo giallo social. Quale? Sembrano essere spariti alcuni post social che la vedevano in compagnia della sua dolce metà – per la verità mai comunicata ufficialmente ma testomoniata con foto e filmati – Michal Filip con cui faceva coppia dalla scorsa estate.

Paola Egonu, fine dell’amore con Michal Filip

Paola Egonu

Come detto, ai più attenti non è sfuggito un dettaglio relativo a Paola Egonu. La nota pallavolista italiana, infatti, pare aver rimosso dalla propria pagina Instagram alcuni post che la vedevano insieme al compagno Michal Filip. Lo stesso sembra aver fatto lui.

Al momento pare essere rimasto un solo post di una vacanza insieme agli amici. Non sappiamo se si tratti di una questione privata e, quindi, di una possibile rottura tra i due, ma certo è che questa situazione ha generato dei sospetti.

In passato la donna si era mostrata con l’atleta, anche lui pallavolista ma sul loro rapporto non si avevano grosse informazioni dato che entrambi sono sempre stati piuttosto riservati.

In generale, la Egonu aveva anche parlato della sua visione dell’amore dopo che nel 2018 aveva baciato una collega polacca Katarzyna Skorupa al palasport di Villorba al termine di una partita: “E tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei”.

Staremo a vedere se la donna darà qualche informazione su questo più recente giallo social…

Di seguito, invece, l’annuncio dell’atleta con un post Instagram sulla sua partecipazione a Sanremo 2023:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG