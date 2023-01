Sono state ore di grande emozione e, sicuramente, anche agitazione per Bianca Atzei e Stefano Corti che sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander. Dopo la foto arrivata via social appena dopo il parto, ecco che su Instagram la cantante ha voluto immediatamente raccontare alcuni momenti vissuti e dedicare un pensiero di ringraziamento a chi le ha permesso di diventare mamma.

“Solo un immenso grazie”. Sono state queste le parole con cui Bianca Atzei ha esordito nel suo post Instagram direttamente dal letto dell’ospedale a poche ore dal parto. L’artista ha voluto subito condividere la sua gioia con una serie di foto dei momenti immediatamente successivi alla nascita del piccolo Noa Alexander.

Ad accompagnare gli scatti molto intimi e pieni di emozioni, anche una dedica col racconto di quanto vissuto: “Quello che prova il mio cuore non riesco a spiegarlo. Grazie al Policlinico di Milano. Al direttore del dipartimento Fabio Mosca e a tutti i grandi dottori che si dedicano ogni giorno con amore e passione a far nascere e salvare tante vite”.

Poi, dopo aver elencato tutti i singoli medici che si sono presi cura di lei, la Atzei ha aggiunto: “Voi che mi avete riempita d’amore con i vostri messaggi”.

Non manca anche un pensiero dolcissimo per il compagno Stefano Corti: “Il mio fidanzato che amo e finalmente ho visto emozionarsi e piangere di gioia”.

Decisamente più diretto e, probabilmente con meno parole, invece, quanto scritto dalla Iene sul proprio profilo: “Indescrivibile”.

Di seguito anche il post Instagram della cantante:

