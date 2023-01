Molti fan non sono rimasti contenti da alcune foto recenti di Alessandra Amoroso e l’hanno accusata di essersi comportata “come le altre”.

Questo inverno sembra andare molto di moda la foto in vacanza sulla neve in costume. Anche Alessandra Amoroso, nelle ultime foto condivise via social con i fan, non si è sottratta al trend del momento. Eppure, l’effetto non è stato ottimale vista la valanga di critiche apparse nei commenti al suo post…

Le critiche ad Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso

Come detto, anche Alessandra Amoroso non si è sottratta al trend di questo inverno, ovvero quello di farsi fotografare in costume in montagna, ancora meglio sulla neve.

La cantante, molto seguita sui social ed in particolare su Instagram dove vanta quasi 4 milioni di fan (3,8 per la precisione ora), ha pubblicato una serie di foto di quella che sembra essere stata una vacanza in montagna tra amici.

A prendersi la scena, tra i vari scatti, due immagini in particolare: la prima in costume all’interno della casa, la seconda, invece, sempre in costume ma questa volta sulla neve, al freddo e con temperature decisamente più basse rispetto a quelle all’interno dell’abitazione.

Proprio questo tipo di foto, che in queste settimane è decisamente gettonata tra vip e artisti vari, ha generato “delusione” in tanti fan.

Molti, infatti, pur riconoscendo alla Amoroso un bel fisico, le hanno detto: “Anche tu ti metti in mostra”, “Pure tu come tutte le altre”, “Cosa non si fa per essere sexy”. Più duro un altro commento: “Concentrata sul fisico e non sulla musica purtroppo”, così come un altro: “Tutte queste che vanno sulla neve sono senza ritegno”.

Insomma, i seguaci della donna non sono rimasti troppo felici per questi scatti. I social, in questo caso, hanno dato “il peggio” di sé.

Di seguito il post Instagram della cantante con le relative critiche nei commenti:

