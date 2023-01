Stash e Giulia Belmonte si godono la famiglia e i loro bei bimbi. La donna ha raccontato alcuni suoi “segreti” da mamma.

Ogni coppia di genitori ha il suo modo per crescere i figli e affrontare certi momenti della loro vita. In tal senso vanno lette le parole di Giulia Belmonte, compagna del cantante Stash dei The Kolors, a proposito dell’allattamento della prima figlia.

La compagna di Stash parla dell’allattamento

Stash Fiordispino

Parlando in modo molto aperto e genuino ai suoi seguaci social, Giulia Belmonte ha raccontato alcune particolarità “da mamma”.

La compagna di Stash, in modo specifico, ha risposto a delle domande a proposito di come abbia smesso di allattare la prima figlia, Grace.

“Ho smesso di allattare Grace quando sono rimasta incinta di Imagine. Lei associava al seno all’addormentamento così ho iniziato a farla addormentare con il papà o nonna o zia”, ha esordito la giovane madre. Poi anche un dettaglio: “Per farla staccare dal seno ho messo dell’aceto (non so se è giusto o sbagliato ma nel mio caso ha funzionato) lei sentendo la puzza ha iniziato a rifiutare il seno automaticamente. È stato difficile per entrambe. Io non volevo smettere e lei non voleva staccarsi ma con il tempo ci siamo riuscite”.

Questa soluzione, a quanto pare, non dovrebbe servire, invece, per il secondo figlio: “Grace quando aveva sonno cercava il seno e crollava in un secondo. Imagine quando ha sonno anziché darle il seno, la coccolo in braccio, la dondolo e le canto delle canzoncine”.

Dopo questo confronto, la Belmonte ha chiesto ai fan se in futuro vogliano avere altri “box domande” con lei. Molto probabile, quindi, che la ragazza darà ulteriori notizie su altre questioni legate ai figli ma anche alla sua vita in generale. Non resta che attendere sintonizzati sulla sua pagina.

Di seguito un post Instagram dell’intera famiglia:

