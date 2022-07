Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul pallavolista polacco Michal Filip, presunta fiamma della campionessa Paola Egonu.

Michal Filip è uno schiacciatore polacco balzato agli onori delle cronache rosa nel 2022, quando la campionessa italiana Paola Egonu si è mostrata sui social in sua compagnia. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla presunta storia d’amore tra i due.

Michal Filip: la carriera

Nato a Rzeszów, in Polonia, il 31 agosto 1994 (sotto il segno zodiacale della Vergine) Michal Filip è un pallavolista, membro del club turco Develi Belediyespor, Efeler Ligi. Non sono note informazioni sulla sua carriera agonistica o sulla sua formazione.

Michal Filip: la vita privata

Non si sa molto della vita privata del pallavolista, che è sempre stato molto riservato a riguardo. Nel 2022 la collega Paola Egonu ha però pubblicato alcuni scatti che sembrano confermare la loro liaison (durante le loro vacanze estive, trascorse in Sardegna).

Prima di uscire allo scoperto con il giocatore polacco, Paola Egonu non aveva fatto segreto di essere innamorata della collega Katarzyna Skorupa. Al Corriere della Sera la campionessa aveva dichiarato: “Ho ammesso di amare una donna e lo ridirei, non mi sono mai pentita. Tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorarmi di un ragazzo o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei”.

Michal Filip e Paola Egonu: la storia d’amore

Durante l’estate 2022 Paola Egonu ha pubblicato sui social alcuni scatti in cui è ritratta abbracciata al giocatore polacco. A corredo delle immagini la pallavolista ha pubblicato alcune emoticon a forma di cuore, che proverebbero la liaison tra i due. Secondo La Gazzetta dello Sport lei e Michal Filip si sarebbero conosciuti in Turchia, dove entrambi sarebbero stati impegnati per i campionati di pallavolo. La campionessa italiana giocane nella squadra del Vakifbank di Istanbul, mentre Filip gioca con la squadra Turca del Develi Belediyespor.

Michal Filip: le curiosità

– È alto 1,97 cm.

– Ha numerosi tatuaggi sul corpo (tra cui un grande teschio su un braccio).

– Ama viaggiare e trascorrere il suo tempo libero in compagnia dei suoi amici, spesso presenti nei suoi scatti su Instagram.

– Sa andare in canoa e pratica sport quotidianamente per mantenersi in forma.

Riproduzione riservata © 2022 - DG