Giancarlo Perbellini è uno chef pluristellato ed è stato inserito come ospite speciale nell’edizione 12 di MasterChef Italia. La sua storia, tra biografia e carriera, parla chiaro: ha una stoffa ineguagliabile in cucina! Scopriamo tutto quello che è emerso sul suo percorso, dietro e oltre i fornelli che lo hanno consacrato tra i grandi nomi della ristorazione.

Giancarlo Perbellini è un cuoco famoso, vanta una carriera straordinaria (con due stelle Michelin) e vive a Verona, città che è anche culla del suo grande progetto “Casa Perbellini“. Si tratta del concept restaurant dello chef pluristellato nel cuore della città, creato sulle ali del suo sogno di tradurre il mondo dell’alta cucina in un vero e proprio palcoscenico alla scoperta di nuovi piatti e nuovi gusti. Nel 2023 è stato ospite di MasterChef Italia, ma scopriamo la sua storia dal principio…

Il percorso di Giancarlo Perbellini nell’alta ristorazione è denso di sfide. Sappiamo che è nato Bovolone (Verona) nel 1964 e ha mosso i primi passi tra l’Italia e l’estero prima di tornare nella sua regione e dar vita, nel 1989, al ristorante Perbellini a Isola Rizza.

La prima stella Michelin è arrivata nel 1996, eletto inoltre “Chef emergente dell’anno” nel 1998 dalla guida de l’Espresso! Nel 2002 la seconda stella e, tre anni più tardi, le tre forchette per la famosa guida del Gambero Rosso.

Nel 2014, lo chef ha dato il via all’apertura di “Casa Perbellini”, suo ristorante nel cuore di Verona, in piazza San Zeno, subito premiato con due stelle dalla Guida Michelin, Tre Cappelli dalla Guida de l’Espresso e con il riconoscimento Olimpo della Ristorazione dalla guida del Touring Club Italiano! Ma questi sono soltanto alcuni dei prestigiosi traguardi e premi conquistati nel corso di una strabiliante carriera dietro i fornelli…

Nel suo ristorante Casa Perbellini, lo chef Giancarlo Perbellini ha scelto di abbattere ogni barriera tra la cucina i clienti, portando “a vista” il suo lavoro e quello della sua brigata e regalando così al pubblico la possibilità di ammirare la sua arte nella preparazione dei piatti e delle sue strepitose ricette!

Il tutto “condito” da un’atmosfera intima che richiama il calore domestico e che porta il cliente ad avere un legame unico con il cuoco….

Si conoscono alcuni dettagli della vita privata del famoso chef pluristellato Giancarlo Perbellini. Sappiamo infatti che è stato sposato fino al 2014 con Paola Secchi (che poi avrebbe gestito il Perbellini di Isola Rizza fino alla chiusura definitiva, riporta Il Corriere del Veneto). Lo chef ha avuto dei figli e uno di loro, Alessandro, riporta Gente, avrebbe intrapreso gli studi alberghieri seguendo le sue orme…

Secondo le informazioni emerse sulla storia personale di Giancarlo Perbellini, lo chef si sarebbe poi sposato con Silvia Bernardocchi. Di sua moglie non si hanno particolari informazioni se non che, riporta Repubblica, nel 2021 avrebbe affiancato lo chef nell’apertura di un nuovo ristorante sul Lago di Garda…

– La sua passione per la cucina è nata grazie alla pasticceria del nonno Ernesto, dove lui si divertiva a osservare e imparare l’arte del fare dolci tra torte e pasticcini…

– Su Instagram ha un profilo seguito da migliaia di follower e condivide aggiornamenti sulla sua attività.

