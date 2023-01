Chiara Ferragni tramite i social network ha comunicato ai suoi follower quali sono i marchi che l’accompagneranno sul palco dell’Ariston.

Chiara Ferragni ha comunicato attraverso le sue stories su Instagram i nomi degli stilisti che la vestiranno per la serata di apertura e quella finale del Festival di Sanremo. La Ferragni, che è stata scelta come ospite della kermesse canora, ha voluto coinvolgere i suoi fan, lanciando un sondaggio per far indovinare quali saranno i marchi che l’accompagneranno sul palco dell’Ariston.

In questo modo ha reso partecipe la sua community alla scelta dei suoi abiti per le due serate del Festival, creando un’interazione con i suoi follower e generando attesa e curiosità intorno alla sua partecipazione a Sanremo.

Chiara Ferragni

Ecco gli stilisti scelti da Chiara Ferragni

“Vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L’altro brand sarà Schiaparelli, con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i brand e i designer e non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo, arriviamo!”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG