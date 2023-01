Rientrato nella scuola di Amici a sorpresa, Cricca ha raccontato un episodio avvenuto in quei giorni fuori dal talent show.

Non solo il caso Capodanno, nella scuola di Amici di Maria De Filippi si torna a vivere l’atmosfera delle lezioni e, anche, dei rapporti tra studenti. Amicizia e non solo. In tal senso, spicca la confessione di Cricca, rientrato da poco nel talent, dopo aver passato una settimana fuori.

Amici, Cricca confessa cosa è successo fuori dal programma

Maria De Filippi

Come i più attenti telespettatori sapranno, Cricca era stato eliminato a seguito di una sfida voluta dai professori. Il giovane alunno era quindi uscito dal programma per circa una settimana salvo poi farvi ritorno a seguito dei fatti avvenuti a Capodanno.

In quel periodo fuori dalla casetta di Amici, per il ragazzo non è stato proprio un piacevole ritorno alla normalità. Specie in termini sentimentali.

Cricca ha raccontato ad alcuni compagni un dialogo avuto con quella che pare essere adesso la ex fidanzata: “Mi dice voglio stare con te. Ma la mattina dopo mi guarda e mi fa ‘dobbiamo parlare. Chiariamo sta situazione, perché ti vedo e ti sento distante e freddo’. Abbiamo parlato e lei mi ha chiesto ‘ti interesso ancora come prima?’. Tutte ste cose qui. E io non potevo dirle di sì. Quindi anche lei mi ha detto […] ‘mi stavo abituando a vivere da sola. Il tuo arrivo improvviso mi sta scombussolando la vita, di nuovo’. Quindi mi ha detto ancora ‘voglio che siamo convinti tutti e due’. Allora stoppiamola qui. Perché di forzare sta cosa non ha senso”.

Insomma, pare proprio che il ragazzo sia ora a tutti gli effetti single. Molti telespettatori che hanno visto la sua confessione hanno già previsto che molto presto Cricca potrebbe relazionarsi con la nuova entrata Isobel. Chissà se ci avranno visto giusto…

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione col racconto di Cricca con alcuni dei compagni di scuola:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG