Nel corso di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è mostrata sicura di sé nei confronti del più giovane cavaliere Alessandro ma i social…

Anche la puntata odierna di Uomini e Donne ha fatto parlare. Non solo per il trono classico, ma anche per quello over dove Gemma Galgani e il cavaliere Alessandro, in un certo senso, si sono presi la scena. Infatti, nonostante l’ampia distanza d’età tra i due, la dama torinese è convinta di potersi giocare le sue carte per conquistare l’uomo. Il web, però, non sembra pensarla allo stesso modo…

Uomini e Donne, Gemma e Alessandro fanno “impazzire” il web

Maria De Filippi

Nello studio di Uomini e Donne, ha attirato parecchia attenzione la situazione del cavaliere Alessandro che si sta sentendo con diverse dame. Una di queste è Gemma Galgani che, nonostante la differenza d’età con l’uomo, è estremamente convinta del suo.

Quando tutti, in studio e non, mettono in discussione la veridicità dell’interesse del cavaliere per la dama, ecco la donna prendere parola: “Io sono assolutamente sicura di me stessa, di quello che voglio (continuare a conoscerti ndr), so di potermelo permettere perchè ho delle chances”, ha detto la signora torinese a testa alta.

Pronta anche la risposta di Alessandro: “Per me è un’esperienza nuova, quella di conoscere una donna più grande di me, quello che mi manca è il secondo passaggio: l’affinità…”.

Questo scambio di battute tra i due ha dato modo ai presenti in studio e non solo di commentare la vicenda. In modo particolare sul web sono presenti tantissimi pareri di chi segue il programma.

Molti hanno deciso di “buttarla” sul ridere convinti che per Gemma arriverà l’ennesima delusione. Tanti altri, invece, se la sono presa con il cavaliere che, secondo loro, starebbe solo cercando di far parlare di sé proprio rapportandosi con quella che nelle ultime stagioni è diventata la grande protagonista della trasmissione.

Solo il tempo dirà effettivamente quale sia la verità.

Di seguito anche il post Twitter della trasmissione con le parole della donna con Alessandro:

Gemma è sicura di voler continuare a conoscere Alessandro Sp.! Per lui sarà lo stesso? #UominieDonne pic.twitter.com/hXnd2VoV6T — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 19, 2023

Di seguito, invece, le tante reazioni dei telespettatori del programma che non sono convinti dell’uomo e delle reali intenzioni:

Persino un bambino arriverebbe a capire che Alessandro usa Gemma per notorietà ed uscire con più donne ..magari a breve avra' anche la copertina sul magazine 😏#uominiedonne — Silvio (@SilvioG92) January 19, 2023

gemma convinta di avere delle chance con alessandro lei vive con le fette di prosciutto sugli occhi#uominiedonne pic.twitter.com/w37gU1EIrf — Ale⚡ (@emmaiismysun) January 19, 2023

#uominiedonne

Gianny: Spiegami perché secondo te Alessandro sta usando Gemma quando esce con 3 donne.



Gianny non sarai mai Tina. pic.twitter.com/M7HhWSlqpe — Il 3/6 la cassaforte si aprirà (@ACM_Chia) January 19, 2023

Davanti ad Alessandro con davanti ancora Gemma di 72 anni e Cristina di 42 ci sarebbe voluta ancora una volta Tina che avrebbe detto: #uominiedonne



pic.twitter.com/rhs0IoK82z — Stormy ⚡️ (@amemi____) January 19, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG