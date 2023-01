Botta e risposta al GF Vip tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Cosa è successo e perché sembra possa c’entrare anche Belen.

Cosa sta succedendo in queste ore nella Casa del GF Vip tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli? Questa, in realtà, la domanda di tanti telespettatori che seguono il reality. Specie dopo che tra i due è andato in scena un particolare siparietto nel quale l’uomo ha “avvisato” la ragazza del suo stato umorale e non solo.

Antonino Spinalbese duro con Oriana

Antonino Spinalbese

Da quanto sembra, Oriana avrebbe chiesto ad Antonino se poteva farle i capelli, considerando che lui è un hairstylist. Quello che la modella non si sarebbe aspettato è la risposta durissima dell’uomo.

Spinalbese, infatti, è stato freddo e diretto con tanto di “avviso”. “Amore, poco tempo fa ti volevo denunciare e secondo te ti faccio i capelli?”, ha tuonato Antonino.

E ancora, mentre Oriana chiedeva spiegazioni: “Oriana, non son un ragazzino. Puoi giocare quanto vuoi però… Io posso anche dirlo a Milena come si fa. Mi hanno chiesto se ce la può fare e secondo me no. Ce la faccio a malapena io qua. Non è che puoi avere tutto quello che vuoi qui… Sì, ma mi disinteresso. E non glielo dico, sai che sono onesto. Ti ho detto una cosa adesso. Tienila a mente”.

Lo stesso Spinalbese ha spiegato in un secondo momento che le sue parole non sarebbero dettate da dinamiche legate al gioco: “Su quello che ti ho detto io, lascia perdere lo scherzo e il Grande Fratello. Se tu mi puoi creare un problema tra me e una persona, con me non vai avanti”.

La donna, dal canto suo, ha ammesso di non aver compreso le sue parole ipotizzando qualche riferimento a Ginevra Lamborghni. Qui, Spinalbese ha precisato: “Ma che Ginevra, dai svegliati Oriana! Comunque no”.

Secondo diverse teorie che arrivano anche dai social, probabilmente al centro della questione ci sarebbe l’ex dell’hairstylist, ovvero Belen Rodriguez. Forse, Antonino si è arrabbiato per delle affermazioni fatte da Oriana sull’argentina.

Di seguito anche un post Twitter di un utente con la frase dell’uomo:

