Dopo l’uscita dal GF Vip, Dana Saber si scatena e tornata alla normalità dice la sua su tantissimi ex compagni della Casa.

Apparizione breve ma intensa al GF Vip per Dana Saber che ha comunque avuto modo di creare un po’ di scompiglio e, soprattutto di discutere decisamente con tutti. Ecco perché l’uscita dal reality e il ritorno alla normalità è stato preso dalla diretta interessata piuttosto bene. Non sono mancate, ovviamente, le frecciate agli ormai ex coinquilini…

Dana Saber ne ha per tutti dopo uscita dal GF Vip

Alfonso Signorini

Dopo la sua eliminazione dal GF Vip, come detto, Dana Saber è tornata alla normalità e non ha fatto mancare il suo racconto ai fan via social. La donna non ha neppure fatto mancare alcune super frecciati agli ex compagni della Casa e ha sparato a zero un po’ su tutti.

Il feeling con gli altri concorrenti non sembrava essere sbocciato e la conferma è arrivata appunto dalle sue parole recenti. Tramite alcune stories su Instagram, la modella ha prima ringraziato i sostenitori e seguaci che l’hanno supportata e poi ha iniziato con una serie di stoccate.

“Ciao ragazzi, sono a Milano. Volevo ringraziarvi per avermi sostenuta. Finalmente sono riuscita a dormire nel mio letto e senza caos. E soprattutto senza quei barboni”, le sue parole.

Successivamente ha risposto ad alcune domande dei follower con tanto di vari screen sempre nelle stories.

Prima frecciata per Luca Onestini definito come il più falso di questa settima edizione (“Disonestini”).

A che le ha chiesto: “Chi ti stava sul c***o là dentro?”, la donna ha risposto: “Farei prima a rispondere chi mi stava simpatico”“, ha replicato Dana del GF Vip. Mentre alla domanda: “”.

Epica anche la risposta che riguarda Oriana Marzoli. “Ma quanto era sporca Oriana?”, la domanda di un utente. Qui la Saber ha messo l’emoticon della cacca.

Insomma, scoppiettante come non mai, la modella ne ha avuto davvero per tutti e, a quanto pare, non è finita qui.

Infatti, la ragazza ha precisato che nei prossimi giorni parlerà più a fondo della sua breve avventura nella Casa più spiata d’Italia. Siamo sicuri che se ne sentiranno delle belle…

Di seguito, invece, il post Instagram con l’ingresso nella Casa del GF:

