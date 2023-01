L’amore per Fabio Adami ma anche i curiosi tentativi via social di alcuni giovani: Alba Parietti si racconta senza freni.

Ormai da circa un anno ha trovato l’amore e non smette di raccontare la sua felicità. Parliamo di Alba Parietti che nelle ultime settimane è stata protagonista di svariate interviste. L’ultima a Radio Rai 2 nel corso della trasmissione I Lunatici. La showgirl è tornata sul sentimento che prova per Fabio Adami ma ha anche confessato qualche altro aneddoto curioso della sua vita.

Alba Parietti: l’amore per Fabio e non solo

Alba Parietti

“Sono molto innamorata, erano sei anni che non mi innamoravo più. Stavo molto bene anche da sola, non avevo necessità di trovare un fidanzato, anzi nel momento in cui è accaduto ero molto restia”, ha spiegato inizialmente Alba Parietti che poi ha rivelato di essersi decisa a lasciarsi trasportare da quello che è stato a tutti gli effetti un colpo di fulmine.

“Per fortuna l’uomo che ho incontrato è stato concreto e determinato. Essere compagno di Alba Parietti è faticoso”, ha detto la showgirl. E sul rapporto: “È stato molto violento fin da subito, è stato il classico colpo di fulmine che sfocia subito in un grande amore e in una grande passione. Dei due ero io quella più restia, lui era molto convinto e determinato. Da lì ho capito che gli uomini quando mettono dei dubbi in una relazione è perché ce li hanno. Se un uomo è davvero innamorato scala le montagne”.

Poi anche una confessione curiosa e inattesa per certi versi: la presenza di particolari corteggiatori. “Su Instagram ma anche non sui social ci provano molti giovanissimi con me. Alle volte sono più sfacciati degli adulti. Magari sentono di meno il ruolo che ho avuto per i quarantenni o i cinquantenni”, le parole della bella Alba.

“Per le persone grandi rappresento ci ciò che sono stata. Hanno vissuto il periodo sgabello, il momento in cui ero l’Alba nazionale e quindi hanno un po’ più di timore reverenziale. Invece i ragazzi giovani mi vedono come una milf. Però sempre con grande rispetto”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna che non nasconde tutta la sua felicità:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG