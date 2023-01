Sembra essere finita la storia tra Matilda De Angelis e Pietro Castellito dato che la donna è stata vista in compagnia di un altro uomo.

Nuovo anno e… nuovo amore. Almeno questo è ciò che racconta Diva e Donna su Matilda De Angelis. A quanto pare, la nota attrice avrebbe rotto con l’ex fidanzato e sarebbe stata pizzicata in dolce compagnia. La nuova fiamma, con cui è stata vista scambiarsi tenere effusioni, è un volto diventato noto allo spettacolo di recente…

Nuovo amore per Matilda De Angelis: ecco chi è

Matilda De Angelis

Come anticipato, sembra essere finita la storia tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto. Una prima conferma è arrivata dalle indiscrezioni, con tanto di foto, di Diva e Donna che ha pizzicato l’attrice in compagnia di un altro uomo.

Non uno qualsiasi, ma di Alessandro dei Santi Francesi, recenti vincitori di X Factor. I due sono stati visti in strada in dolci e teneri comportamenti a conferma che i due si stanno frequentando, magari neppure da pochissimo.

I due artisti sono andati in giro per Verona e ci sarebbero state tra loro tenere effusioni con tanto di bacio avvenuto in macchina di lei. Stando alle indiscrezioni l’attrice avrebbe accompagnato il cantante torinese al Capodanno in Bra, il concerto che si è svolto lo scorso 31 gennaio nella piazza veronese. Anche in quell’occasione tra i due non sono mancanti i momenti “di coppia” (o quasi).

Successivamente pare che Matilda e Alessandro si siano visti di nuovo nonostante lei sia particolarmente impegnata con la promozione della serie ‘Sky Call my agent’ e lui con il tour dei Santi Francesi.

Staremo a vedere come andrà questa storia che sembra essere solo all’inizio.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della donna:

