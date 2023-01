Clip social per Aurora Ramazzotti che su Tik Tok ha pubblicato un “prima e dopo” il pancione che piano piano sta crescendo…

Molto attiva sui social, Aurora Ramazzotti si diverte a mostrare alcuni momenti delle sue giornate e, ogni tanto, anche a far vedere come procedere la gravidanza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti, attende il suo primo figlio che arriverà dalla bellissima relazione col compagno Goffredo Cerza. Nelle ultime ore, la giovane showgirl si è divertita a mostrare come sia cresciuto il pancione con tanto di “preoccupazione” per gli ultimi mesi…

Aurora Ramazzotti, la clip col pancione

Aurora Ramazzotti

Sui social, come anticipato, Aurora Ramazzotti ha mostrato una breve clip che la vede protagonista in due momenti ben diversi degli ultimi mesi. Gli inizi della gravidanza e l’attuale situazione.

A quanto pare, un po’ di ansietta la bella showgirl ce l’ha dato che oltre al filmato che la vede in mutande, prima col fisico “normale” e poi con il pancione, è accompagnato da una curiosa didascalia che sembra nascondere un po’ di agitazione. “Mancano ancora due mesi”, le sue parole.

Auri ha quindi preso con ironia questa differenza di fisicità ma ha anche sottolineato come tema che la pancia possa aumentare ancora la sua dimensione da qui al fatidico giorno della nascita del suo primo bambino.

Nei commenti alla clip tantissimi messaggi di affetto da parte dei fan che cercano di darle forza: “Sarai una bellissima mamma”, “Ce la farai vedrai che andrà tutto bene”. “Non ti preoccupare, poi passa tutto”. Sono stati questi alcuni dei messaggi arrivati alla donna che, sicuramente, avrà gradito l’amore nei suoi confronti e nei confronti del piccolo in arrivo.

Di seguito anche il video pubblicato su Tik Tok dalla giovane showgirl:

