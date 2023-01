Rumors di crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Un indizio, in tal senso, potrebbe essere arrivato nelle ultime ore.

Qualcosa non va nel rapporto “bis” tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Non è dato sapere ma alcuni recenti comportamenti starebbero facendo pensare ad un cambio di trend dopo gli ultimi mesi di gioia e amore. Nelle scorse ore, infatti, l’ex ballerino di Amici e ora conduttore era ospite a ‘C’è posta per te’ ma da parte della bella argentina pare che questo sia passato “inosservato”.

Stefano De Martino in crisi con Belen?

STEFANO DE MARTINO

Sebbene non ci sia nulla di certo, un “mancato gesto” di Belen nei confronti del suo Stefano De Martino sta preoccupando i tanti fan della coppia.

Infatti, se da una parte il presentatore ha rilanciato più volte la sua presenza alla puntata di sabato 21 gennaio a ‘C’è posta per te’, dall’altra non si può dire che l’argentina abbia fatto lo stesso.

Proprio questa scelta della soubrette di non “pubblicizzare” la presenza del marito nel programma di Maria De Filippi ha dato modo ai fan e anche ai curiosi di vedere una sorta di “crisi” tr ai due.

Un atteggiamento sicuramente particolare e insolito, specie dopo i sorrisi e l’amore proclamato di questi ultimi mesi.

La Rodriguez ha sempre elogiato pubblicamente i lavori del marito, condividendo spezzoni di alcuni suoi programmi Rai come Bar Stella o Stasera tutto è possibile. Cosa che, appunto, non è avvenuta per la puntata di ‘C’è posta te ‘.

Nelle ultime storie Instagram di Belen solo qualche video dei figli Santiago e Luna Marì e una sponsorizzazione di Hinnominate, il brand che ha creato insieme ai fratelli Jeremias e Cecilia.

Secondo diversi esperti, poi, i due non si fanno vedere insieme da qualche tempo, anche via social. Che questa possa essere una conferma di qualche problematica tra loro? Noi speriamo di no. Ma chissà…

Di seguito anche un post Instagram di ‘C’è posta per te’ con la partecipazione del conduttore:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG