Al party per il 46esimo compleanno di sua madre, Aurora Ramazzotti ha sfoggiato un look che ha generato tante critiche.

Una serata speciale, quella appena trascorsa da Michelle Hunziker che ha festeggiato il suo 46esimo compleanno. Presente, ovviamente, anche la sua primogenita Aurora Ramazzotti che ha sorpreso tutti per il suo outfit. Un mix di eleganza e seduzione con tanto di pancione scoperto. Un look che, però, non ha convinto parecchi utenti social che, prontamente, l’hanno aspramente criticata.

Le critiche ad Aurora Ramazzotti

Come detto, la festa di compleanno di mamma Michelle è stata l’occasione per Aurora Ramazzotti di sfoggiare un outfit davvero particolare, specie considerando la sua gravidanza allo stato ormai avanzato.

La figlia della bella svizzera era vestita completamente di nero, con dei pantaloni semplici e una parte superiore che si è presa la scena. Auri, infatti, ha messo in mostra il grande pancione sotto un cardigan nero ricamato, agganciato solo da un bottone.

Pancia scoperta, quindi, ma anche décolleté formoso in vista. Un modo di vestire che assolutamente non è piaciuto a molti utenti dei social che, non appena la Ramazzotti ha pubblicato le foto, hanno invaso il suo post di commenti piuttosto duri.

“Con una magliettina sarebbe stato meglio”, “Mamma mia la pancia fuori… ma perché?”. Altri, invece, l’hanno accusata di “esibizionismo!”.

Va detto, però, che tanti altri sono rimasti piacevolmente colpiti e ammirati dall’entusiasmo e la voglia di sentirsi così femminili anche durante la gravidanza.

Di seguito anche il post Instagram della ragazza e futura mamma con i vari commenti di cui vi abbiamo parlato:

