Pomeriggio di montagne russe a Uomini e Donne dove nel trono Over non si parla altro che di un cavaliere…

Difficile trovare un pomeriggio senza polemiche in quel di Uomini e Donne. In modo particolare nel trono Over, oggi, sono stati protagonisti una dama (in realtà di più) e un cavaliere. Sotto gli occhi attenti di Maria De Filippi, a prendersi la scena Alessandro, Gemma e Pamela su tutti. Il risultato? Tante polemiche e persino delle lacrime…

Uomini e Donne: caos in studio tra dama e cavaliere

Maria De Filippi

Tutto parte, come di recente già visto, dal cavaliere Alessandro che sta conoscendo più donne in contemporanea. L’uomo era già stato pizzicato nelle scorse puntate da Gianni, Tina e persino da Maria De Filippi, ma a quanto pare non ha cambiato “stile”.

Infatti, nella puntata recente di Uomini e Donne, ecco un altro capitolo del “triangolo” creatosi con Pamela e Gemma.

Uscito con Gemma, Alessandro non è andato oltre la cena e ha spiegato: “Questa è la prima volta che mi sono bloccato con una donna. A un certo punto era lei che portava avanti il discorso. Una cosa c’è da notare quando una persona è più grande, l’esperienza. È riuscita sempre a trovare la parola giusta e il modo di farmi stare bene”.

Sebbene la sua risposta non abbia convinto i più, eccolo passare a Pamela ma solo dopo la sfilata che, a quanto sembra, ha attirato la sua attenzione.

Alessandro, infatti, ha ammesso di aver provato attrazione verso di lei. La dama, però, è molto turbata e scoppia in lacrime ammettendo di essersi scambiata un bacio con lui.

A quel punto, però, è Gianni Sperti a prendere la parola: “Fino a poco tempo fa potevo essere l’unico in questo studio a crederti. Ma quando dici che dopo stasera Gemma potrebbe diventare un’amica, anche oggi potresti pensare che diventerà un’amica. Ma chi ci crede che una donna che sta piangendo per te è al primo step (della conoscenza ndr)”.

Dello stesso avviso anche tantissimi utenti social che pensano che queste lacrime della donna abbiano definitvamente smascherato Alessandro.

Di seguito anche un recente post Instagram del programma:

Lo sguardo allupato x Pamela…uguale a come guarda Gemma 😆😆😆 #uominiedonne pic.twitter.com/TPr8Ovur0o — Güneş🌞 (@Sunsetlover_23) January 25, 2023

Alessandro Sp è già pronto per il test con Pamela!#uominiedonne — Rossana Juventina ⚫⚪🏳️‍🌈 (@RoJuventina) January 25, 2023

#UominieDonne

Pamela spiegami come hai fatto a provare dei sentimenti per uno che esce con 5 donne contemp? pic.twitter.com/6FhwGdzOO2 — Il 3/6 la cassaforte si aprirà (@ACM_Chia) January 25, 2023

