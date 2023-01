Luisa Ranieri racconta la strana coincidenza avvenuta nella sua carriera di attrice dopo il matrimonio con Luca Zingaretti.

Attrice di cinema e televisione, Luisa Ranieri è una delle interpreti più apprezzate dal pubblico italiano. Dopo una carriera iniziata come modella, si è avvicinata alla recitazione e ha studiato affinché il suo sogno di sfondare non si limitasse a pochi momenti di gloria. “Non volevo fare la bellona di turno, che ha la carriera che dura due ore”, ha raccontato lei in una intervista per il settimanale Oggi cui ha confidato come, forse per caso, la sua professione sia stata messa in stand by dopo il matrimonio con Luca Zingaretti.

Luisa Ranieri e il matrimonio con Zingaretti

“Era cento volte più famoso di me, amatissimo. E sì, per un po’ mi si è fermata la carriera. Voglio pensare che sia un caso, ma è molto strano”, ha rivelato l’attrice ora impegnata sul set di “Nuovo Olimpo” di Ferzan Ozpetek

Protagonista in un sistema che è ancora prettamente maschile, la Ranieri ha spiegato come per le donne sia ancora un po’ complicato farsi strada. Ma le cose pare stiano cambiando.

“Per le attrici italiane la parte principale in una fiction è stata un miraggio per anni. Sempre la moglie di, la mamma di – ha detto lei, divenuta celebre grazie alle serie tv Lolita Lobosco e Luisa Spagnoli – .Per ‘Lolita’ è stato difficile trovare dei nomi noti, riconoscibili. Li chiami e dicono ‘ma così sembra che vengo a fare il secondo ruolo accanto a te’. Non sono abituati. Ma non sono i singoli, è il sistema che è maschile. Però sta cambiando”.

E, proprio in sostengo di un sistema troppo maschilista che si sta avviando verso un cambiamento epocale, Luisa Ranieri ha espresso tutta la sua gioia per l’elezione di Giorgia Meloni al governo. “Sono contenta e penso che dovremmo esserlo tutte, al di là della posizione politica”, ha sottolineato.

