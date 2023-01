Gerard Piqué protagonista del gossip: dopo il presunto tradimento ai danni di Clara Chia Marti, compie l’ennesimo gesto provocatorio.

L’ex calciatore del Barcellona continua ad essere al centro del gossip per la relazione con la 23enne Clara Chia Marti e per la rivalsa nei suoi confronti da parte della ex Shakira. La cantante, dopo essersi leccata le ferite per il tradimento subito, ha deciso di smetterla di piangere e iniziare a fatturare con una canzone chiaramente indirizzata all’ex compagno. Ora Piqué compie l’ultimo gesto provocatorio nei confronti di Shakira e, allo stesso tempo, mette a tacere il gossip.

Piqué ufficializza la storia con Clara Chia: prima foto social

Solo alcuni giorni fa, i rotocalchi di cronaca rosa avevano parlato di un ulteriore tradimento dello sportivo ai danni della nuova, giovanissima, fidanzata.

Si diceva, infatti, che Piqué avesse trascorso delle “ore liete” in compagnia dell’avvocato divorzista Julia Puig Gali.

Un tradimento nel tradimento, dunque, che l’ex del Barcellona non ha digerito tanto da decidere di mettere tutti a tacere pubblicando sui social la prima foto di coppia con Clara Chia Marti.

Loro due, vicini e con gli occhi innamorati, senza alcuna didascalia a corredo di quello scatto. Ma i commenti del web non si sono fatti attendere e l’ennesimo riferimento a “Twingo” e “Casio” ha fatto sorridere il popolo della rete.

