Mediaset non interrompe la programmazione nella settimana di Sanremo 2023 e Maria De Filippi difende le scelte di Berlusconi.

Negli anni passati, Silvio Berlusconi aveva deciso di sospendere la normale programmazione delle sue reti nella settimana del Festival di Sanremo. Una scelta che era apparsa come un voler dare vantaggio alla reti concorrenti e, allo stesso tempo, non registrare ascolti troppo bassi a causa della contro programmazione. Per il 2023, però, Berlusconi ha spiazzato tutti annunciando che Mediaset continuerà a trasmettere i programmi come da palinsesto.

Maria De Filippi a sostegno di Mediaset

Raggiunta da FqMagazine, Maria De Filippi, volto cardine delle reti del Biscione e conduttrice simbolo di Mediaset, ha difeso la scelta messa in atto da Berlusconi.

“Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di ‘C’è posta per te‘ continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo – ha spiegato – . ‘C’è posta per te’ va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione”.

Programma tra i più gettonati di Canale 5, dunque, C’è posta per te farà i conti con Sanremo 2023, ma per la De Filippi non si può in alcun modo parlare di “sfida”.

“Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare – ha sottolineato – . So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo. Considero Sanremo, al netto di qualsiasi logica di normale programmazione o contro programmazione come dir si voglia, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG