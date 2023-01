Il Festival di Sanremo 2023 dovrà fare i conti con Mediaset durante la settimana della kermesse musicale: ecco cosa ha deciso Piersilvio Berlusconi.

Se nelle passate edizioni Mediaset aveva deciso di interrompere la normale programmazione di Rete 4, Canale 5 e Italia 1 favorendo, così, la Rai e il Festival di Sanremo, per il 2023 Piersilvio Berlusconi ha deciso di cambiare rotta. In un comunicato ufficiale è stato annunciato che dal 7 all’11 febbraio prossimi, la programmazione delle reti del Biscione non subirà alcun cambiamento.

Rai e Mediaset, guerra di ascolti

Per Rai e Mediaset, dunque, si tratterà di una sfida a suon di share. Amadeus aveva già avuto modo di segnare dei record nel corso dei suoi ultimi Festival, ma i dati gli avevano dato ragione anche grazie ad una scarsa programmazione televisiva da parte delle reti concorrenti.

Per il 2023, invece, Piersilvio Berlusconi ha voluto dare ai telespettatori un’alternativa: saranno loro a decidere cosa vedere in tv.

“Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause – si legge nella nota stampa – . Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione”.

Chi vincerà la battaglia degli ascolti?

MEDIASET CONFERMA LO SCOOP DI DAGOSPIA. "GUERRA" CONTRO #SANREMO2023, AUTOGOL EDITORIALE E COMUNICATIVO… pic.twitter.com/09YKwMWEU3 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 11, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG