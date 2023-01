Beatrice Valli racconta un dettaglio successivo la nascita della figlia Bianca: la piccola venne rianimata da un’ostetrica.

La morte di un neonato soffocato dalla madre che si è addormentata mentre allattava, sta scuotendo le coscienze e sensibilizzando sulla necessità di aiuti fissi alle partorienti. Molti personaggi social si stanno esprimendo sull’argomento, manifestando tutta la loro solidarietà nei confronti della mamma romana. Tra queste, anche Beatrice Valli che, per la prima volta, ha condiviso con i follower un momento drammatico del parto di Bianca.

Beatrice Valli ricorda la nascita di Bianca

L’influencer ha partorito la figlia Bianca quando ancora non vi erano restrizioni dovute al Covid, ma anche in quel caso non ebbe la possibilità di essere aiutata dal marito Marco Fantini.

Sottolineando quanto per lei sarebbe stato utile e importante avere un aiuto nel delicato momento post parto, la Valli ha ricordato un episodio che si avvicina a quanto successo nell’ospedale di Roma.

“Quando Bianca è nata, è stata messa in incubatrice. Stava bene, ma era piccolina e si era attaccata subito bene al seno – ha spiegato Beatrice – . Venne portata al nido per il check di visite e poi fu lasciata in culla in attesa del suo turno.

“A un certo punto un’ostetrica, per caso, la vede tutta nera e la prova a rianimare – ha rivelato la moglie di Fantini – .Da lì venne lasciata in incubatrice”.

“Se fosse successo a me che non potevo avere appoggio, magari in un momento in cui mi ero addormentata o stavo facendo la doccia, con me non sarebbe sopravvissuta”, ha concluso la Valli ribadendo quanto sia fondamentale aiutare e supportare le donne che hanno appena partorito.

