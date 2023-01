Quali erano gli accordi tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli? Lui svela tutto nella notte dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

La relazione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli è durata un battito di ciglia. I due, dopo una notte di passione sotto le coperte, non sono riusciti a far funzionare una storia che, per settimane, ha incuriosito gli spettatori del Gf Vip. A distanza di tempo dall’addio, l’ex di Belén Rodriguez ha deciso di raccontare tutta la verità su un patto stretto con la venezuelana sotto la coperte.

Antonino, Oriana e quel patto sotto le coperte

“Un giorno lei mi ha confidato di non essere mai stata rifiutata da un uomo e che soprattutto a livello televisivo non ammetterebbe mai di essere toccata su quella roba lì – ha iniziato a raccontare Antonino nella notte – . Che le avrebbe dato fastidio prendere un palo in televisione”.

Spinalbese, dunque, ha spiegato come la Marzoli gli avrebbe fatto presente che un due di picche in pubblico le avrebbe dato molto fastidio. E, proprio per questo motivo, lui le avrebbe fatto una proposta sotto le coperte.

“Per quanto io le avessi già detto tutto e fossi stato chiaro, ho fatto un patto – ha aggiunto – . Sotto le lenzuola le ho detto: ‘senti, io posso anche abbassarmi a una cosa: lasciami tu. Cosa ti posso dire di più?’”.

Antonino, dunque, avrebbe suggerito ad Oriana di lasciarlo davanti alle telecamere per rispettare il suo bisogno di non essere rifiutata pubblicamente. Tra loro, poi, le cose sono andate diversamente…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG