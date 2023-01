Selvaggia Lucarelli rivela i retroscena che si nascondono dietro il coming out di Federico Fashion Style: “C’è stata un’asta tv”.

L’omosessualità d Federico Fashion Style non ha stupito nessuno. Molti volti noti hanno ironizzato sulla notizia tanto che l’intervista rilasciata a Verissimo dal parrucchiere ha scatenato una scia di polemiche. Sulla questione è intervenuta Selvaggia Lucarelli che nel suo podcast ha deciso di rivelare alcuni retroscena riguardanti il coming out di Lauri: dietro le quinte del mondo dello spettacolo si è tenuta una sorta di asta tv per accaparrarsi la “notizia”.

Selvaggia Lucarelli sul coming out di Federico Lauri

“Nell’ambiente televisivo sapevamo tutti che da qualche mese Federico stava organizzando il suo coming out mediatico – ha spiegato la giornalista – . C’era in corso una trattativa, ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al Grande Fratello a fare la sua rivelazione. Poi è saltato tutto e ha deciso di affidarlo a Silvia Toffanin”.

La Lucarelli, che non ha visto nulla di nuovo nella notizia dell’omosessualità di Lauri, però, ha criticato aspramente quest’ultimo per aver monetizzato la sua vita ed essersi fatto pagare a Ballando con le stelle 2021 dove portò l’immagine dell’eterosessuale che “si difendeva da ogni sospetto, anche irritandosi, e che ci presentava la famiglia tradizionale per fugare ogni dubbio.”

Selvaggia Lucarelli, infine, ha criticato l’astio dimostrato da Lauri nei confronti della ex, Letizia Porcu, che si è ricostruita una vita.

“Lui si è liberato del peso del giudizio in tv, davanti a qualche milione di spettatori, ma la moglie dovrebbe tenere riservata la vita privata perché il paese è piccolo e la gente mormora – ha sentenziato – . Insomma la mamma dovrebbe proteggere la figlia dalle brutte voci, perché evidentemente la figlia è pronta a leggere sui giornali che il papà è gay e noi ne siamo felicissimi. Ma sapere che la mamma ha una vita sentimentale potrebbe causarle dei traumi”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG