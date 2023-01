Sarà un’intervista fiume, molto intima e con qualche sassolino, quella che andrà in onda nel weekend nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Il protagonista sarà di nuovo Federico Fashion Style che questa volta avrebbe deciso di dire tutta la verità su diversi argomenti della sua vita privata.

Sembra essere arrivato il momento della resa dei conti e, soprattutto, della verità per Federico Fashion Style. L’uomo, ospite nel sabato di Verissimo, racconterà tutto riguardo alla sua vita privata, compreso il suo reale orientamento sessuale.

Secondo le anticipazioni riportate da Alessandro Rosica – Investigatore Social -, infatti, Lauri rivelerà di essere omosessuale, cosa spesso negata davanti alle telecamere. “Farà coming out”, ha detto Rosica. E poi: “La notizia non è tanto che dirà di essere omosessuale ma che dopo averlo negato e giurato anche ai suoi amici, farà coming out”.

Lauri aveva dichiarato un anno fa: “Io sono etero e non ho nessuna cosa da nascondere”. Ma nell’ultimo periodo, in realtà, sembrava essere pronto a questo “cambio di vita”. Infatti, aveva già anticipato: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio”.

A questo punto non manca che attendere l’intervista a Verissimo per sapere tutto di lui anche su questo argomento.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione che annuncia le verità del noto parrucchiere dei Vip:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram