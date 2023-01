Presto mamma, Aurora Ramazzotti non abbandona i social e, anzi, racconta molto spesso alcuni momenti della sua giornata. In queste ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha condiviso alcuni scatti molto ironici che la riguardano: pancione e sfinimento dovuto alla gravidanza. La conseguenza della sua foto? Le ennessime critiche da parte degli haters alle quali, però, questa volta, ha voluto rispondere…

Come noto, Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza diventeranno presto genitori. I due hanno spesso condiviso degli scatti di questi mesi insieme. Uno dei più recenti pare aver generato un po’ di discussione tra i seguaci della donna su Instagram.

Infatti, nelle stories, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto replicare ai tanti messaggi che le sono stati mandati in privato.

“Mi fa morire perché uno pensa che almeno durante la gravidanza la gente sia disincentivata a tritarti i maro*i e invece no”, le sue parole seccate. “Neanche lì sei libera di esprimerti, trovano sempre il modo. Adesso la frase più gettonata è: ‘Che palle sembra che sei incinta solo tu’, ma cosa vuol dire, non ha senso questa frase, ribeccatevi”.

E in effetti, facendo riferimento agli ultimi post della ragazza, oltre ai commenti positivi di amici e fan, ci sono anche quelli degli haters: “Sembra che sei incinta solo tu”, “Come te tante altre donne”, “Non esisti solo tu al mondo”. Questi i vari messaggi di qualche utente non troppo carino.

Ad ogni modo Auri è stata in grado di rispondere per le rime senza problemi con sincerità e con quel pizzico di ironia che le appartiene.

Di seguito anche un recente post Instagram della giovane showgirl:

