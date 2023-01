Anna Oxa comunica la sua scelta a poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2023: non rilascerà interviste fino a metà febbraio.

Pronta per tornare sul palco del Tearo Ariston, Anna Oxa è finita solo qualche settimana fa al centro di un polverone mediatico per aver rifiutato di rispondere alle domande di Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus aveva rintracciato dietro le quinte del Festival l’artista di origini baresi, ma non era riuscita ad ottenere alcuna dichiarazione. Quella scelta della Oxa, dunque, fa parte di una linea di comunicazione che ha deciso di seguire fino alla fine di Sanremo 2023.

Anna Oxa, l’annuncio dell’ufficio stampa

“L’ Artista Anna Oxa fino a metà Febbraio non rilascerà interviste per motivi vincolanti… – i legge sulla pagina Facebook dell’artista – .Vi ringraziamo per la gentilezza, la cura e la comprensione che state avendo sia in Svizzera che in Italia”.

“La vicinanza e l’affetto di alcuni di voi della stampa è stata molto apprezzata anche dall’artista che non avrà nessun problema a salutarvi in occasione del Festival – ha continuato a scrivere lo staff che cura la comunicazione di Anna Oxa – .Chi fosse interessato all’intervista radiofonica e/o giornalistica potrà contattarci direttamente […]in modo da poter programmare il calendario per le interviste seguendo l’ordine delle richieste”.

“Ringraziamo tutti voi del pubblico per far rimanere Anna Oxa ancora in testa con netto vantaggio di preferenza nei sondaggi promossi in occasione del Festival”, si legge a conclusione del comunicato.

OXARTE INFORMA:L' Artista Anna Oxa fino a metà Febbraio non rilascerà intervisteper motivi vincolanti…Vi… Posted by Anna Oxa – Oxarte on Saturday, January 14, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG