Lo staff di Anna Oxa interviene per fare gli opportuni chiarimenti sull’intervista negata a Giovanna Civitillo: “Tutti sapevano che…”.

Il video che riprende Anna Oxa che, uscita dal palco del Festival di Sanremo, rifiuta di replicare alle domande di Giovanna Civitillo, è diventato virale in rete. Lo staff che cura la comunicazione della cantante era già intervenuto sui social chiarendo che non erano previste interviste in quell’occasione ma, dopo alcuni articoli di giornale, si è ritenuto opportuno fare ulteriori chiarimenti.

Lo staff di Anna Oxa precisa: “Non erano previste interviste”

“È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano (Non a caso si vede nel video che si tengono per mano)”, si legge nel breve comunicato pubblicato sulla pagina Facebook.

“Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso. Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti!) – ha precisato ancora lo staff della cantante in gara al Festival – . Con Amedeus e Giovanna è tutto ok, c’è un bellissimo rapporto”.

“Il ‘caso Nazionale’ di fatto è quello che è stato creato attorno dai soliti…”, si legge in conclusione, con un chiaro riferimento ad una parte di stampa che, secondo lo staff della Oxa, tende a dipingere un’immagine non positiva dell’artista.

OXARTE INFORMA:È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano (Non a… Posted by Anna Oxa – Oxarte on Wednesday, December 21, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG