La cantante Elisa costretta a rinviare alcune date del tour a causa di problemi di salute: nulla di grave per lei, ma il medico ha consigliato riposo.

Ad annunciare lo spostamento delle date di Firenze che vedevano protagonista Elisa è stata la stessa cantante che, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto spiegare ai fan i motivi che l’hanno costretta a rinviare i concerti. “Mi sono beccata questa vertigine parossistica posizionale”, ha detto lei che, sotto consiglio del medico, ha preferito rimanere a riposo per recuperare a gennaio le date posticipate.

Elisa Toffoli, che virus ha preso

“Mi è successa una cosa super strana, che non mi era mai successa in tutta la vita. Mi sono beccata questa vertigine parossistica posizionale – ha spiegato Elisa – . Per fortuna non è niente di grave e sembra essere anche virale visto che l’abbiamo presa in più persone, in questi giorni e tutti con gli stessi sintomi, quindi è qualcosa che ci siamo passati”.

“I miei sintomi non sono durati a lungo, ma le prime 24 ore sembrava di essere al luna park. Poi ho avuto vertigini e nausea – ha raccontato la cantante, che inizialmente aveva pensato alla labirintite – . Il dottore mi ha consigliato di aspettare, per non rischiare delle ricadute. Per questo, con un bel peso addosso, ho dovuto spostare anche le date di Firenze”.

“Mi dispiace tanto per le persone a cui ho causato un disagio, è davvero un dispiacere ma spero di rivedervi ai concerti che ho riposizionato a gennaio – ha concluso lei, prima di rassicurare nuovamente tutti sul suo stato di salute – . Ci tengo a dire che mi sento sempre meglio: le vertigini e la nausea stanno passando quasi del tutto, quindi conto di riprendere il mio tour da Roma. Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri e a tutte le persone che si stanno preoccupando per me e per la mia salute”.

