Cosa è successo a Fabio Rovazzi e al suo profilo Instagram? L’artista potrebbe essere vittima dell’attacco di un hacker.

Da qualche ora, il profilo Instagram di Fabio Rovazzi sta attirando la curiosità del web. L’artista, che vanta più di un milione di follower, ha iniziato a condividere in rete immagini poco consone a quello che è solitamente il suo “comportamento social”. Dalle foto del matrimonio di Totti e Ilary fino a quelle di Johnny Depp e Amber Heard, passando per Al Bano e Romina Power, la Signora in giallo, e le compilation rosse e blu del Festivalbar.

Fabio Rovazzi, attacco hacker o operazione di marketing?

Sin dai primi post “strani”, il popolo del web ha iniziato a domandarsi se Fabio Rovazzi sia stato vittima di un attacco hacker o se la sua sia semplicemente un’operazione di marketing.

Il cantante, per il momento, non ha dato alcuna spiegazione, mentre i post comparsi sul suo profilo social sono stati sommersi di commenti ironici e ipotesi.

“Sto ridendo tantissimo”, “Comunque sta elencando tutte le cose ‘Finite’ o ‘passate di moda’”, hanno scritto alcuni utenti, “Fabio tutto ok?”, ha domandato il giornalista Gabriele Parpiglia, mentre altri volti noti sono intervenuti con battute simpatiche.

Per il momento, Rovazzi tace: che si possa trattare di un’operazione di marketing? Prima o poi lo scopriremo…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG