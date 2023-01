Il cuore di Melissa Satta potrebbe essere tornato a battere: dopo la storia con Mattia Rivetti, la ex Velina avrebbe un nuovo amore.

Melissa Satta ha vissuto un lungo amore con Kevin Prince Boateng: il loro matrimonio sembrava stabile e duraturo, anche dopo la nascita del figlio Maddox, ma tutto poi si è concluso con un doloroso addio. La ex Velina di Striscia la notizia, poi, era tornata a sorridere accanto all’imprenditore Mattia Rivetti, ma quando la storia sembrava diventare seria, la showgirl ha dovuto fare i conti con una separazione arrivata in maniera improvvisa.

Melissa Satta, chi è la nuova presunta fiamma?

Nelle ultime ore, però, si sta rincorrendo l’ipotesi di una nuova presunta liaison che vede coinvolta Melissa Satta: secondo Dagospia, ci sarebbe del tenero tra lei e Steven Zhang, presidente dell’Inter.

A far insospettire gli appassionati di gossip c’è il commento che la ex Velina ha lasciato al post in cui Zhang festeggia la Super Coppa italiana della squadra nerazzurra.

“Complimenti”, ha scritto la Satta. Un commento semplice, per nulla allusivo, ma dietro il quale si nasconderebbe un legame nato già settimane fa, quando Melissa e Steven hanno vissuto alcuni giorni insieme a Miami.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG