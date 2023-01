Indiscrezioni su un’altra presunta crisi di coppia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino: ecco di cosa si parla in rete.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate, dal web e dai media. I due hanno vissuto momenti molto difficili dopo la prima separazione, arrivata quando il figlio Santiago era molto piccolo. Poi c’è stata una riappacificazione, durata pochi mesi, cui ha fatto seguito quello che sembrava un addio definitivo tanto che la Rodriguez, legatasi ad Antonino Spinalbese, rimase incinta della seconda figlia. Infine, il ritorno di fiamma tra l’argentina e De Martino sembrava ricomporre il puzzle eppure c’è chi, negli ultimi giorni, parla di nuova crisi.

Belén e Stefano, ancora crisi?

A parlare di un presunto allontanamento tra i due è stato Amedeo Venza che, dopo una serie di segnalazioni sulla freddezza della coppia, ha voluto indagare.

“Mi fanno notare che potrebbe esserci di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belén – ha scritto l’esperto di gossip in una Instagram story – . Lui non si vede più a casa di lei e Belén non mette più like e commenti sotto i post di Stefano”.

“Ho raggiunto telefonicamente una persona vicina al fratello, e mi è stato detto che non c’è proprio tutta questa armonia tra i due”, ha concluso Venza.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG