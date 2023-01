Panico nella casa del Grande Fratello Vip: Antonella Fiordelisi ha rivelato di avere un ritardo. Pare che abbia già chiesto un test di gravidanza.

Antonella Fiordelisi è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua relazione con Edoardo Donnamaria continua tra alti e bassi e appassiona il pubblico da casa. Nonostante siano spesso al centro dell’attenzione per liti feroci, i due vivrebbero l’intimità ogni giorno, così come confessato da Antonella all’amica Nikita. Ma proprio questo potrebbe aver causato un “problema” alla Fiordelisi, che ha un ritardo di alcuni giorni.

Antonella Fiordelisi incinta?

“Ho un ritardo di due giorni. Non lo so se è possibile – ha raccontato lei all’amica Nikita, prima di lasciarsi andare ad una confessione più particolare – . Giuro…tutti giorni. Quello è scemo, che devo fare”.

La Fiordelisi, dunque, potrebbe essere incinta di Edoardo Donnamaria che, come notato dal web, sarebbe già stato messo al corrente della situazione.

Si vocifera, inoltre, che per togliere ogni dubbio ed accertarsi di non essere in dolce attesa, Antonella abbia già chiesto agli autori del Gf Vip un test di gravidanza.

Il popolo del web non vede l’ora di conoscere ulteriori dettagli sulla particolare situazione verificatasi in casa.

Riproduzione riservata © 2023 - DG