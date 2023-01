Davide Donadei avrà una “gatta da pelare” non appena il Gf Vip lo metterà di fronte alle ultime dichiarazioni della sua amante.

La storia di Davide Donadei ha coinvolto il pubblico del Grande Fratello Vip, commosso davanti alle parole che l’ex tronista di Uomini e Donne ha speso per raccontare l’infanzia lontana dal padre, ex mafioso. Ma l’immagine del giovane salentino potrebbe essere ben presto messa in cattiva luce: nelle ultime ore, Arianna Gianfelici, ex amante di Davide, ha rotto il silenzio e rivelato tutto sulla loro tresca amorosa.

Davide Donadei e Arianna Gianfelici: “Diceva che con Chiara Rabbi…”

Già tempo addietro, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva raccontato che Donadei aveva avuto una storia con la Gianfelici, ex di Amici, quando la relazione con Chiara Rabbi non si era ancora conclusa.

Arianna, quindi, ha deciso di vuotare il sacco e, intervenuta nel corso di Casa Pipol, non ha esitato a gettare fango su Davide.

“Io a Gallipoli ho fatto una stagione e lì ho conosciuto Davide. Mi ha detto ‘ma tu sei quella di Amici?‘, e io ‘e tu sei quello di Uomini e Donne?‘ e da lì ci siamo iniziati a frequentare – ha raccontato la ex di Amici – .Lui mi aveva detto che con Chiara la storia era finita a causa della sua troppa gelosia. Mi ha raccontato queste cose la sera stessa che ci siamo conosciuti”.

“Alla fine ho scoperto che stavano ancora insieme quando in casa di lui ho visto una rosa, gliel’aveva regalata lei”, ha svelato ancora la Gianfelici che ha deciso di raccontare tutto per solidarietà femminile nei confronti della Rabbi.

“Una persona come Davide vive nella menzogna e nell’oscurità, io non credo a niente di quello che dice – ha aggiunto – . Anche il fatto che sia entrato al Grande Fratello sussurrando all’orecchio di Oriana ‘dal vivo sei ancora più sexy’, cioè, è un morto di f**a”.

